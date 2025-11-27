Игорь Бутман рассказал, как на него повлияли санкции

Саксофонист Игорь Бутман заявил, что он не переживает из-за санкций

Народный артист России Игорь Бутман в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что не переживает из-за санкций

«Ну, я не так в много стран попал сразу [под санкции], поэтому на меня особо не влияет. Есть где выступать и что делать в творческом плане. Поэтому я пока об этом не думаю, не переживаю», — заявил Бутман.

В Январе 2023 года Бутман попал в санкционные списки Украины. В феврале 2023 года власти Канады внесли в санкционные списки артиста за «распространение российской дезинформации и пропаганды».

Ранее Виктор Сухоруков рассказал «Газете.Ru» о влиянии санкций Украины.

«Я у себя дома, среди своих людей. Предан и служу своему Отечеству», — заявил Сухоруков.

В 2023 году 74-летний российский актер был внесен в санкционные списки Украины на фоне поддержки СВО.

Ранее Виктория Дайнеко в разговоре с «Газетой.Ru» высказалась о санкциях, введенных против нее Западом.

«Мне все равно на мои санкции, на меня они никак не повлияли», — заявила Дайнеко.

В 2022 году Латвия запретила 38-летней артистке въезд в страну по фоне ее поддержки СВО. Впоследствии Дайнеко была внесена в санкционные списки Украины и Канады.

Ранее Квартет Бутмана выступил в Риме в честь юбилея ООН.