Квартет Бутмана выступил в Риме в честь юбилея ООН

В Риме прошел концерт квартета Бутмана в честь 80-летия ООН

В Риме состоялся концерт квартета джазмена Игоря Бутмана. Об этом сообщает ТАСС.

Коллектив выступил по случаю 80-летия Организации Объединенных Наций (ООН) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации. Концерт состоялся на площадке Постоянного представительства России.

Квартет исполнил классические джазовые композиции, советские песни в джазовой аранжировке и авторские произведения Игоря Бутмана.

Бутман назвал большой честью выступить на юбилее ООН. Народный артист отметил, что его коллектив все еще ездит с гастролями по всему миру.

«В 2015 году в штаб-квартире ЮНЕСКО я был награжден «Медалью пяти континентов» за вклад в развитие международных культурных связей. Я очень рад, что спустя 10 лет межкультурное сотрудничество продолжается», — поделился музыкант.

В июне 2025-го Игорь Бутман посетил творческую встречу с талантливыми детьми из музыкальных школ Санкт-Петербурга 19 июня в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны».

Музыкант рассказал, что подобные мастер-классы необходимо проводить в рамках крупных мероприятий. По словам Бутмана, именно форум предоставляет площадки для реализации и возможность встречаться с разными людьми, развивать искусство и поддерживать инициативу.

Ранее джаз-оркестр Игоря Бутмана задолжал судебным приставам 570 тысяч рублей.