Мужа звезды реалити-шоу обвинили в изнасиловании 13-летней девочки

Бывший муж модели Кэти Прайс пришел в суд по делу об изнасиловании подростка
Brett Cove/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший муж певицы, модели и телеведущей Кэти Прайс, Киран Хейлер, обвинен в изнасиловании 13-летней девочки. Об этом сообщает Metro.

Хейлер пришел на заседание суда по делу об изнасиловании 19 ноября. Ему предъявили обвинения в сексуальном насилии в отношении ребенка. Подробности неизвестны. Сам мужчина утверждает, что посетил суд, чтобы подтвердить свое имя, дату рождения и адрес. По словам экс-супруга Прайс, от него не требовалось никаких объяснений по поводу обвинений.

По данным издания, преступление совершено в период с 1 июня по 13 октября 2016 года в Западном Суссексе, Англия.

Имя жертвы не разглашают. Отмечается, что девочка получила поддержку от специально обученных сотрудников. На данный момент расследование продолжается.

Кэти Прайс была замужем за стриптизером Кираном Хейлером с 2013 по 2020 год. В их браке родилось двое детей: сын Джетт Ривьера Хейлер и дочь Банни Хейлер.

В сентябре блогерша Марьяна Ро (Марьяна Рожкова – настоящее имя), что бывший возлюбленный Ивангай (Иван Рудской) принуждал ее к сексу. Девушка призналась, что это случилось в Японии, когда ей было 14, а ему – 18. Сам Рудской, как отметила блогерша, ссылается на то, что в стране возраст согласия на секс тогда был 13 лет.

Рожкова объяснила психологической реакцией на насилие то, что осталась с ним после принуждения к сексу. Как отметила девушка, после травмы подростки ищут внимание и одобрение у обидчика.

Ранее Бьянка заявила об изменах Джигана.

