Цыганова и Снигирь допросят по делу Аглаи Тарасовой

Актеры Цыганов и Снигирь выступят свидетелями по делу Аглаи Тарасовой

Актеры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь выступят свидетелями в рамках следствия по делу о контрабанде наркотиков артисткой Аглаей Тарасовой. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, Ярмольника, Цыганова и Снигирь допросят по характеристике личности Тарасовой.

В начале ноября Аглая Тарасова признала вину в полном объеме по делу о контрабанде наркотиков. Она заявила, что вейп с маслом каннабиса предназначался для личного потребления.

Актрису задержали 28 августа в аэропорту Домодедово, в ее багаже нашли вейп приблизительно с 0,4 г масла каннабиса. Тарасова прилетела в Россию из Израиля, где гашишное масло не является запрещенным веществом.

В отношении звезды возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ). Согласно российскому законодательству, ей может грозить до семи лет колонии со штрафом до 1 млн рублей.

30 октября суд продлил актрисе меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ограничения наложены до 24 января 2026 года.

