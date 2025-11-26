На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд выдал ордер на арест совладельца конкурса «Мисс Вселенная»

AP: совладелицу конкурса «Мисс Вселенная» арестуют по делу о мошенничестве
Jirapong Manustrong/Shutterstock/FOTODOM

Южный окружной суд Бангкока выдал ордер на арест на тайскую совладелицу конкурсов красоты «Мисс Вселенная» и «Мисс США» Джаккафонг Джакраютатип. Об этом сообщает AP.

Впервые Джакраютатип обвинили в мошенничестве в 2023-м. В том же году ее освободили под залог. 25 ноября 2025-го бизнесвумен не явилась в бангкокский суд на заседание по делу, как требовал закон. Из этого было решено, что девушка может скрыться от правосудия.

Заседание по делу перенесено на 26 декабря.

По заявлению суда, Джаккапхонг и ее компании JKN Global Group Public Co. Ltd. был предъявлен иск. Им предъявлено обвинение в обмане некоего Равивата Маскамадола при продаже корпоративных облигаций фирмы. Равиват утверждает, что из-за инвестиций он потерял 30 миллионов батов (около 73,2 миллионов рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»). Отмечается, что компания испытывала финансовые трудности и объявила технический дефолт. Корпорация имеет долги на общую сумму около 3 миллиардов батов (около 7,3 миллиарда рублей).

В июне 2025-го комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда обвинила Джакраютатип в фальсификации финансовой отчетности компании за 2023 год. После этого бизнесвумен уволилась со всех должностей в фирме.

Ранее сообщалось, что обвиняемым в мошенничестве с квартирой Долиной запросили до 9,5 лет колонии.

