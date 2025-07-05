Батрутдинова шокировали методы Ершова в шоу: «Очень опасное животное»

Комик Тимур Батрутдинов был шокирован методами блогера Жени Ершова в шоу «Мастер игры». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ТНТ.

Батрутдинов стал новым участником проекта. Он назвал Ершова «очень опасным животным». Комик заявил, что блогер пойдет на все ради победы.

«Я увидел хрестоматийного подлеца. Я думаю, этот человек не остановится ни перед чем. Он идет к победе любой ценой, даже ценой хейта зрителей. А он у него будет 100%», — отметил юморист.

Помимо интриг, Батрутдинова ожидает романтика на проекте. В новых сериях он начнет проявлять симпатию к внучке первого президента Узбекистана Мариам Тилляевой. Однако у девушки другие планы на комика.

В июне Филипп Киркоров, исполнивший роль Джокера в реалити-шоу «Мастер игры», рассказал, кому из участников проекта дал бы кинопремию «Оскар».

Во время церемонии голосования за выбывание игроков в очередном выпуске произошла яркая ссора между одним из участников и блогером Женей Ершовым. Перепалка восхитила Киркорова. Артист предложил дать Ершову «Оскара» за «Мастера игры».

Ранее протеже Киркорова сравнили с запуганным ребенком.