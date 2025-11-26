На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Доживу до 100 лет»: Шаляпин заявил о победе над старостью

Прохор Шаляпин заявил, что победил старость и собирается дожить до 100 лет
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российский певец Прохор Шаляпин сегодня отмечает свое 42-летие. В беседе с Общественной Службой Новостей он признался, что, несмотря на солидный возраст, чувствует себя максимум на 25 лет, а также заявил, что победил старость и собирается дожить до 100-летнего юбилея.

«В юности мне казалось, что в 40 люди уходят на заслуженный отдых и получают пенсию, а сейчас осознаю, что после 40 жизнь и в самом деле только начинается», — отметил певец.

По словам Шаляпина, он в целом стареть не боится – так, например, с физиологическими признаками возраста артист нашел способ справляться с помощью косметологии и пластической хирургии. Он подчеркнул, что никогда не скрывал, что с радостью идет на такие процедуры, благодаря которым удается «отодвинуть» приближение физической старости.

Говоря о желанном подарке на свой праздник, шоумен заявил, что мечтает лишь о здоровье всех своих родных и близких, а также о том, чтобы он мог еще долгие годы жить и радовать фанатов своим творчеством.

«Хочется жить и творить! А с таким темпом, как у меня, я доживу до 100 лет!» — пообещал Шаляпин.

До этого Прохор Шаляпин ответил на критику в свою сторону и сравнение с исполнителем Shaman (Ярослав Дронов). Он назвал себя более популярным, подчеркнув, что имеет потенциал прославиться на весь мир, так как еще молод. Он также посетовал, что россияне воспринимают его исключительно как человека, любящего отдыхать, заверив, что на самом деле работает он не меньше.

Ранее Шаляпин призвал россиян не дарить матерям «деньги и понты».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами