«Доживу до 100 лет»: Шаляпин заявил о победе над старостью

Российский певец Прохор Шаляпин сегодня отмечает свое 42-летие. В беседе с Общественной Службой Новостей он признался, что, несмотря на солидный возраст, чувствует себя максимум на 25 лет, а также заявил, что победил старость и собирается дожить до 100-летнего юбилея.

«В юности мне казалось, что в 40 люди уходят на заслуженный отдых и получают пенсию, а сейчас осознаю, что после 40 жизнь и в самом деле только начинается», — отметил певец.

По словам Шаляпина, он в целом стареть не боится – так, например, с физиологическими признаками возраста артист нашел способ справляться с помощью косметологии и пластической хирургии. Он подчеркнул, что никогда не скрывал, что с радостью идет на такие процедуры, благодаря которым удается «отодвинуть» приближение физической старости.

Говоря о желанном подарке на свой праздник, шоумен заявил, что мечтает лишь о здоровье всех своих родных и близких, а также о том, чтобы он мог еще долгие годы жить и радовать фанатов своим творчеством.

«Хочется жить и творить! А с таким темпом, как у меня, я доживу до 100 лет!» — пообещал Шаляпин.

До этого Прохор Шаляпин ответил на критику в свою сторону и сравнение с исполнителем Shaman (Ярослав Дронов). Он назвал себя более популярным, подчеркнув, что имеет потенциал прославиться на весь мир, так как еще молод. Он также посетовал, что россияне воспринимают его исключительно как человека, любящего отдыхать, заверив, что на самом деле работает он не меньше.

Ранее Шаляпин призвал россиян не дарить матерям «деньги и понты».