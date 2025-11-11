Певец Шаляпин: меня уже знает каждый россиянин, и может узнать весь мир

Певец Прохор Шаляпин ответил на критику в свою сторону и сравнение с исполнителем Shaman (Ярослав Дронов). Он назвал себя более популярным, подчеркнув, что имеет потенциал прославиться на весь мир, так как ещё молод. В беседе с Общественной Службой Новостей артист подчеркнул, что его уже знает каждый россиянин, хотя никаких усилий для пиара своей личности он не прилагает.

До этого музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Прохор Шаляпин не состоялся как артист, хотя имел потенциал стать певцом масштаба Shaman, но не ухватился за эту возможность.

Отвечая на эти слова, Шаляпин заявил, что прославился намного раньше, чем Ярослав Дронов, поэтому его знают и помнят уже на протяжении нескольких десятилетий. При этом некоторые выводы критика он поддержал.

«Но то, что у меня невероятно огромный потенциал — это, конечно, Соседов прямо в яблочко попал, — согласился артист. — Но в целом странно нас сравнивать».

Шаляпин также посетовал, что россияне воспринимают его исключительно как человека, любящего отдыхать, заверив, что на самом деле работает он не меньше. По его словам, сегодня его, как и Shaman, уже знает каждый живущий в России человек, при этом он не проводит таких же крупных рекламных кампаний. В заключение артист подчеркнул, что считает себя ещё достаточно молодым для того, чтобы в будущем стать известным не только в своей стране, но и во всём мире.

