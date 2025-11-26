На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Иск к Алле Пугачевой в России оставили без движения

РИА Новости: суд оставил без движения иск ветерана Афганистана к Пугачевой
Скажи Гордеевой/YouTube (автор канала Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) признана Минюстом иностранным агентом)

Пресненский суд Москвы пока не стал рассматривать последний иск ветерана Афганистана Александра Трещева к певице Алле Пугачевой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

«Исковое заявление оставлено без движения», — говорится в материалах.

В агентстве пояснили, что такое решение означает, что в иске найдены недостатки. Однако у заявителя есть время исправить их, чтобы добиться рассмотрения дела по существу.

Трещев предпринял шесть попыток добиться рассмотрения иска против Пугачевой. Он подавал их в Тверской, Савеловский, Пресненский, а также в Одинцовский суды (в некоторые по два раза). Четыре иска суды отказались рассматривать, еще два оставлены без движения.

Участник боевых действий Александр Трещев считает, что в недавнем интервью Пугачева опорочила президента России, армию и правоохранительные органы РФ, а также оскорбила российский народ, положительно высказавшись о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве. В связи с этим он потребовал от исполнительницы выплатить ему 1,5 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда.

В ноябре иск против Пугачевой также подал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Он уточнил, что его иск касается защиты чести, достоинства и деловой репутации. Бородин добавил, что рассмотрение его требования по существу состоится в ближайшее время.

Ранее Пугачева поблагодарила врагов после своего дня рождения.

