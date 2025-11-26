На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Культовый клуб Gazgolder Басты объявил о закрытии

Клуб Gazgolder заявил о закрытии в конце 2025 года после 20 лет работы
Gazgolder Club/VK

Культовая московская клубная площадка Gazgolder официально объявила о завершении работы. Об этом сообщили в Telegram-канале заведения.

Последняя вечеринка, которая получила название «Рейв 10‑летия перед финальным закрытием клуба Газгольдер», состоится 26 декабря 2025 года. Ее организует лейбл Applique.

Владельцы не раскрывают конкретных причин закрытия, но признаются: «Очень надеемся, что клуб когда‑нибудь вернется, но уже в новом формате».

Клуб Gazgolder был основан в 2005 году. Его локация — территория бывшего завода «Арма», а в соцсетях заведение позиционируется как «один из ведущих лидеров отечественного шоу‑бизнеса». Среди владельцев — рэпер Баста (Василий Вакуленко) и его музыкальный лейбл Gaz, а также предприниматель Евгений Антимоний.

Накануне стало известно, что российский рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) ликвидирует свой бизнес безалкогольных напитков в России из-за финансовых потерь. Как сообщают СМИ, за время существования проект так и не вышел на устойчивую прибыль: совокупные убытки достигли 101 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что фанаты готовы заплатить миллион бывшей жене Техника за релиз альбома.

