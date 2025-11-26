На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: студия Paramount начала работу над созданием «Час пик 4» по запросу Трампа

Variety: в США начали работать над четвертым фильмом «Час пик»
close
New Line Cinema

Работа над четвертым фильмом кинофраншизы «Час пик» с актерами Джеки Чаном и Крисом Такером началась. Об этом сообщает Variety со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что в роли режиссера выступит постановщик предыдущих частей Бретт Ратнер.

По данным издания, дистрибьютором фильма в кинотеатрах станет компания Paramount.

24 ноября издание Semafor сообщило, что президент США Дональд Трамп захотел возрождения серии фильмов «Час пик».

По данным издания, Трамп лично настоял на том, чтобы глава Paramount Ларри Эллисон возобновил съемки новых картин франшизы. Semafor утверждает, что президент США является поклонником комедий и боевиков 80-90-х, поэтому хочет возродить этот жанр.

В марте 2023 года Крис Такер подтвердил, что снимется в фильме «Час пик 4» с Джеки Чаном. Неизвестно, кто станет режиссером четвертой части франшизы. Предыдущие три фильма снял Рэтнер, однако киностудия Warner Bros. разорвала с ним всякие отношения после обвинений в сексуальных домогательствах.

Ранее Джеки Чан рассказал, когда прекратит самостоятельно выполнять трюки.

