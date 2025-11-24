На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп захотел возродить серию фильмов «Час пик»

Semafor: президент Трамп потребовал от Paramount возродить серию фильмов «Час пик»
true
true
true
close
KPA/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп захотел возрождения серии фильмов «Час пик». Об этом сообщает издание Semafor.

По данным издания, Трамп лично настоял на том, чтобы глава Paramount Ларри Эллисон возобновил съемки новых картин франшизы. Semafor утверждает, что президент США является поклонником комедий и боевиков 80-90-х, поэтому хочет возродить этот жанр.

Первый «Час пик» вышел в 1998 году. Его снял Бретт Ратнер. По сюжету комедийного боевика, инспектор Ли и детектив Джеймс Картер объединяются вместе, чтобы расследовать похищение дочери китайского консула в Лос-Анджелесе. В главных ролях Джеки Чан и Крис Такер. В фильме также приняли участие: Том Уилкинсон, Ци Ма, Кен Люн, Элизабет Пенья, Марк Ролстон, Рекс Линн, Крис Пенн, Филип Бэйкер Холл.

В марте 2023 года Крис Такер подтвердил, что снимется в фильме «Час пик 4» с Джеки Чаном. Неизвестно, кто станет режиссером четвертой части франшизы. Предыдущие три фильма снял Бретт Рэтнер, однако киностудия Warner Bros. разорвала с ним всякие отношения после обвинений в сексуальных домогательствах.

Ранее Джеки Чан рассказал, когда прекратит самостоятельно выполнять трюки.

