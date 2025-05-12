Джеки Чан рассказал, когда прекратит самостоятельно выполнять трюки

Актер Джеки Чан пообещал до пенсии выполнять все трюки в кино

Китайский и американский актер Джеки Чан рассказал, когда прекратит выполнять трюки самостоятельно. Его цитирует Deadline.

«Я всегда выполняю трюки самостоятельно. Это показывает меня таким, какой я есть. И я продолжу делать так, пока не уйду на пенсию, а этого никогда не произойдет», — рассказал 71-летний артист.

Джеки Чан признает, что его подход к актерскому мастерству довольно опасен, а трюки можно воссоздать с помощью графики. Однако он считает, что от использования графики пострадает реалистичность кадра.

Накануне телесваха Роза Сябитова назвала Джеки Чана своим секс-символом. Однажды она встретила актера в Останкино.

«Мол, думаю, подойти к нему, спросить сфотографировать… Это же я буду потом спать, под подушку класть фотографию. В общем, пока думала, он прошел», — рассказала телеведущая.

Ранее мать Селены Гомес заложила дом, чтобы оплатить стартап певицы.