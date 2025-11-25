На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Прах Родиона Щедрина и Майи Плисецкой развеяли над Окой

Продюсер Лиепа: прах композитора Щедрина и балерины Плисецкой развеяли в России
Александр Макаров/РИА Новости

Прах композитора Родиона Щедрина и балерины Майи Плисецкой развеяли в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на артиста балета, режиссера и продюсера Андриса Лиепу.

По словам Лиепы, супруги мечтали, чтобы их прах развеяли над Россией.

«Так и сделали. Совместили их прах и развеяли его над Окой», — сказал он.

Лиепа не уточнил, когда именно исполнили последнюю волю артистов.

Народного артиста СССР, советского и российского композитора Родиона Щедрина не стало 28 августа в Мюнхене на 93-м году жизни. Пелешев рассказал, что прах Родиона Щедрина вместе с прахом Майи Плисецкой будет развеян над Россией.

У супругов остался дом в Тракайском районе недалеко от Вильнюса в Литве. Его стоимость оценивается в $250 тысяч. Кроме того, паре принадлежала квартира в центре Мюнхена, где Плисецкая и Щедрин жили с 2012 года.

Ранее в Госдуме рассказали о судьбе завещания Родиона Щедрина.

