Татьяна Веденеева рассказала о своих мечтах

Телеведущая Татьяна Веденеева призналась, что редко мечтает
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Заслуженная актриса РФ Татьяна Веденеева призналась в разговоре с «Пятым каналом», что продолжает мечтать, несмотря на возраст.

По словам 72-летней телеведущей, сейчас она мечтает нечасто. Однако Веденеева всегда строит планы, которые могут стать продолжением ее желаний.

Актриса также отметила, что одна из ее детских мечт сбылась. Веденеева поделилась, что хотела работать на центральном телевидении, и это желание осуществилось.

Помимо этого, актриса высказалась о мечтах своих близких, отметив, что исполнение их желаний не нуждается в одобрении со стороны. Возможность помочь родным осуществить то, о чем они мечтают, для телеведущей является особой радостью.

«Исполнять мечты близких — это просто божий промысел. Если это получается, то говоришь: «Какая я молодец», — сказала она.

До этого актриса Софья Эрнст призналась, что не хотела бы переместиться в далекое будущее. По словам знаменитости, она не смогла бы отправиться в такое путешествие даже при большом желании из-за большой загруженности.

Ранее актер Иван Охлобыстин рассказал о своей слабости.

