Татьяна Веденеева рассказала о своих мечтах

Заслуженная актриса РФ Татьяна Веденеева призналась в разговоре с «Пятым каналом», что продолжает мечтать, несмотря на возраст.

По словам 72-летней телеведущей, сейчас она мечтает нечасто. Однако Веденеева всегда строит планы, которые могут стать продолжением ее желаний.

Актриса также отметила, что одна из ее детских мечт сбылась. Веденеева поделилась, что хотела работать на центральном телевидении, и это желание осуществилось.

Помимо этого, актриса высказалась о мечтах своих близких, отметив, что исполнение их желаний не нуждается в одобрении со стороны. Возможность помочь родным осуществить то, о чем они мечтают, для телеведущей является особой радостью.

«Исполнять мечты близких — это просто божий промысел. Если это получается, то говоришь: «Какая я молодец», — сказала она.

