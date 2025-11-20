«Много дел»: Софья Эрнст о желании взглянуть в будущее

Актриса Софья Эрнст призналась, что не смогла бы переместиться в будущее

Актриса Софья Эрнст призналась, что не хотела бы переместиться в далекое будущее. Об этом она рассказала «Пятому каналу».

Эрнст сыграла в экранизации произведения Евгения Водолазкина «Авиатор», главный герой которого оказался заморожен в криогенной камере почти на 100 лет. Однако сама актриса отметила, что отказалась бы от возможности оказаться в будущем, сделав выбор в пользу жизни в настоящем времени.

По словам знаменитости, она не смогла бы отправиться в такое путешествие даже при большом желании из-за большой загруженности.

«У меня очень много дел в сегодняшнем дне и просто нет возможности сделать паузу и перенестись», — поделилась актриса.

До этого Софья Эрнст призналась, что боится болезни Альцгеймера и ее влияния на семью больного. По мнению актрисы, близким такого человека бывает тяжелее, чем ему самому.

Ранее Софья Эрнст рассказала, как снималась в постельных сценах с Сергеем Буруновым.