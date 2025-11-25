Аргентинский жених Лерчек о ее беременности: «Честь стать отцом»

Аргентинский жених блогерши Лерчек танцор Луис Сквиччиарини высказался о ее беременности. Новым постом тренер по танцам поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Для меня честь и величайшее счастье сообщить, что я стану отцом. Это совершенно новый и самый важный этап в моей жизни», — сказал он.

Мужчина добавил, что всегда берег свое личное пространство от посторонних глаз, однако теперь уверен, что настоящее счастье хочется разделить с теми, кто по-настоящему поддерживает человека.

Сквиччиарини выразил благодарность Лерчек и ее семье и назвал своей главной задачей сейчас быть опорой и защитой для них. Он пообещал сделать все возможное, чтобы их семья была наполнена любовью, заботой и счастьем.

Также мама Валерии Эльвира также поблагодарила подписчиков дочери за поддержку, в том числе материальную, и подтвердила, что Луис помогает семье материально и финансово.

Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. По версии следствия, экс-супруг Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит» в размере более 251,6 млн рублей. Операции совершались через банк в Дубае.

В ноябре стало известно, что Чекалина ждет четвертого ребенка. На суд 24 ноября она приехала со Сквиччириани. Тогда же ей продлили арест на полгода.

Ранее сообщалось, что муж Лерчек продает «семейное гнездо» за 225 млн рублей.