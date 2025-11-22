На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Муж Лерчек продает «семейное гнездо» за 225 млн рублей

Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший семейный особняк блогеров Артема и Лерчек (Валерии) Чекалиных — коттедж в элитном поселке «Ильинка Лейнхаус» — появился в базе объектов недвижимости. Об этом сообщает «СтарХит».

Дом был куплен ими в браке, но, как рассказывала Лерчек в интервью, пара искала более просторное жилье для всей семьи. На данный момент Артем Чекалин продолжает проживать в коттедже, несмотря на то, что недвижимость уже выставлена на продажу по цене 225 млн рублей.

Особняк имеет площадь 450 кв.м. и расположен на участке в 5,5 соток. В доме пять спален, семь санузлов, две кухни с просторной обеденной зоной, а также отдельная квартира для персонала, в которой две спальни. Рядом с домом находятся беседка‑столовая, предназначенная для летнего отдыха, и ландшафтная терраса.

Сейчас Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. По версии следствия, экс-супруг Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит» в размере более 251,6 млн рублей. Операции совершались через банк в Дубае.

В ноябре стало известно, что Чекалина ждет четвертого ребенка. Как отмечает Mash, отцом ребенка является тренер Лерчек по танцам Луис Сквиччиарини. По данным издания, впервые блогершу и аргентинца заметили год назад — пара ходила на свидание.

Ранее забравшая деньги у Долиной курьер заявила, что ее использовали.

