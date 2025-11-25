Театр на Малой Ордынке закроют на несколько месяцев

Художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков планирует закрыть театр на пять месяцев. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на актеров учреждения.

Театр будет закрыт на капитальный ремонт. По словам актеров, уже сейчас многим из них предлагают искать новую работу. Отмечается, что Бояков отправит труппу на длительные гастроли.

«У Боякова свой взгляд на искусство, свое видение прекрасного, он считает, что система Станиславского изжила свое и ее отменили. Он убирает из репертуара нашего театра все спектакли, которые были поставлены при Проханове», — рассказали артисты.

10 октября Эдуард Бояков, назначенный на должность художественного руководителя Театра на Малой Ордынке, заявил о том, что готов ставить только качественные спектакли на тему специальной военной операции России на Украине.

Бояков уточнил, что планирует реагировать на повестку в театре. Он привел в пример пьесу «Просто жить», которую написала драматург Ольга Погодина-Кузьмина.

