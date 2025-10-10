Бояков о спектаклях про СВО: «Не брошусь ставить газетную хронику»

Режиссера Эдуард Бояков, назначенный на должность художественного руководителя Театра на Малой Ордынке, заявил о том, что готов ставить только качественные спектакли на тему специальной военной операции России на Украине. Его слова передает NEWS.ru.

«Тема СВО меня, как патриота, зрителя и гражданина, интересует, но это не значит, что я брошусь и начну ставить газетную хронику», — высказался постановщик.

Бояков уточнил, что планирует реагировать на повестку в театре. Он привел в пример пьесу «Просто жить», которую написала драматург Ольга Погодина-Кузьмина.

«Наверное, мы к этому материалу и обратимся. Это очень мощная пьеса про солдата, который вернулся», — сказал режиссер.

В начале сентября глава студии «Тритэ», режиссер Никита Михалков заявлял, что снимать картины о специальной военной операции России на Украине преждевременно. Он говорил, что современники не могут дать правильную оценку происходящему. Михалков уличил тех, кто пытается сейчас создавать картины на тему СВО, в попытке нажиться.

