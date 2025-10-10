На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бояков о спектаклях про СВО: «Не брошусь ставить газетную хронику»

Режиссера Эдуард Бояков заявил, что готов ставить качественные спектакли об СВО
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Режиссера Эдуард Бояков, назначенный на должность художественного руководителя Театра на Малой Ордынке, заявил о том, что готов ставить только качественные спектакли на тему специальной военной операции России на Украине. Его слова передает NEWS.ru.

«Тема СВО меня, как патриота, зрителя и гражданина, интересует, но это не значит, что я брошусь и начну ставить газетную хронику», — высказался постановщик.

Бояков уточнил, что планирует реагировать на повестку в театре. Он привел в пример пьесу «Просто жить», которую написала драматург Ольга Погодина-Кузьмина.

«Наверное, мы к этому материалу и обратимся. Это очень мощная пьеса про солдата, который вернулся», — сказал режиссер.

В начале сентября глава студии «Тритэ», режиссер Никита Михалков заявлял, что снимать картины о специальной военной операции России на Украине преждевременно. Он говорил, что современники не могут дать правильную оценку происходящему. Михалков уличил тех, кто пытается сейчас создавать картины на тему СВО, в попытке нажиться.

Ранее продюсер Рудченко раскрыл, что Галкин тайно приезжает в Россию ради лечения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами