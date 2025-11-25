На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» прилетела в Москву

Актриса Ханде Эрчел раздала автографы во Внуково
MF Yapim

Звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел прилетела в Москву. Об этом пишет Telegram-канал Super.

В аэропорту Внуково звезда раздала автографы поклонникам.

В Москве 32-летняя актриса представит свой новый фильм — «Два мира, одно желание». В широкий прокат картина выйдет 27 ноября.

По сюжета На первый взгляд, между юристкой Бильге и археологом Джаном нет ничего общего. Но впервые судьба свела их еще в детстве, когда обычная дружба переросла в нечто особенное. Дальнейшая жизнь отправила Бильге и Джана по разным дорогам, чтобы однажды снова свести вместе и устроить их чувствам настоящую проверку.

Накануне Иван Охлобыстин рассказал о съемках с Наталией Орейро.

Ранее стала известна дата премьеры сериала «Склиф» с Кристиной Асмус.

