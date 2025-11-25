Представитель Птахи ответила на слухи об аресте квартиры рэпера

PR-директор рэпера Птахи Марина в беседе с 360.ru опровергла слух об аресте его квартиры.

Представительница Птахи уверила, что данная информация не соответствует действительности. Она не стала отрицать, что у артиста была задолженность за услуги ЖКХ. По словам PR-директора рэпера, музыкант забывал заплатить за квартиру.

25 ноября Telegram-канал Shot сообщил, что у Птахи (настоящее имя — Давид Нуриев) арестовали трехкомнатную квартиру в Москве из-за долга почти в 400 тыс. рублей за услуги ЖКХ.

Речь шла о жилье артиста площадью 75 кв. м в Басманном переулке, рыночная стоимость квартиры на данный момент составляет около 35 млн рублей. Нуриев приобрел недвижимость в ипотеку в 2013 году, но не платил за коммунальные услуги с октября 2017 года. В результате рэпер накопил долг в размере в 372 тыс. рублей перед жилищно-коммунальными службами Красносельского района.

Утверждалось, что жилищник якобы несколько раз подавал в суд — и судебные приставы арестовали недвижимость.

