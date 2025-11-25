На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Представитель Птахи ответила на слухи об аресте квартиры рэпера

PR-директор Птахи опровергла слух об аресте его квартиры из-за долгов
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

PR-директор рэпера Птахи Марина в беседе с 360.ru опровергла слух об аресте его квартиры.

Представительница Птахи уверила, что данная информация не соответствует действительности. Она не стала отрицать, что у артиста была задолженность за услуги ЖКХ. По словам PR-директора рэпера, музыкант забывал заплатить за квартиру.

25 ноября Telegram-канал Shot сообщил, что у Птахи (настоящее имя — Давид Нуриев) арестовали трехкомнатную квартиру в Москве из-за долга почти в 400 тыс. рублей за услуги ЖКХ.

Речь шла о жилье артиста площадью 75 кв. м в Басманном переулке, рыночная стоимость квартиры на данный момент составляет около 35 млн рублей. Нуриев приобрел недвижимость в ипотеку в 2013 году, но не платил за коммунальные услуги с октября 2017 года. В результате рэпер накопил долг в размере в 372 тыс. рублей перед жилищно-коммунальными службами Красносельского района.

Утверждалось, что жилищник якобы несколько раз подавал в суд — и судебные приставы арестовали недвижимость.

Ранее СК возобновил дело о трагедии с родными Шаляпина спустя почти 30 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами