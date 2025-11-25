На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СК возобновил дело о трагедии с родными Шаляпина спустя почти 30 лет

SHOT: СК возобновил дело о кончине бабушки и тети Прохора Шаляпина в 1996 году
Кадр из видео/Осторожно: Собчак/YouTube

Следственный комитет России возобновил расследование уголовного дела о жестоком нападении на бабушку и тетю артиста Прохора Шаляпина в Волгограде в 1996 году. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Трагедия случилась в феврале 1996 года. Пострадали 60-летняя Людмила Колесникова и ее 30-летняя дочь. По данным следствия, нападение было совершено с целью кражи крупной суммы денег, полученной женщинами после продажи недвижимости.

Подозреваемый был задержан только через 24 года — в 2020 году. Им оказался 52-летний Алексей Лиманский. Сначала он признал свою вину, но позже отказался от показаний, утверждая, что дал их под давлением.

В 2021 году дело было закрыто из-за истечения срока давности. Лиманский был признан виновным только в нападении на тетю певца, а обстоятельства трагедии бабушки остались невыясненными.

На данный момент Лиманский условно осужден на два года за наркопреступления. Центральное управление СК возобновило расследование по требованию Прохора Шаляпина, который неоднократно указывал на несостыковки в материалах дела.

В то же время адвокат Лиманского утверждает, что настоящие преступники остались вне подозрений. Он отмечает, что экспертиза на полиграфе («детектор лжи». — прим. ред.) показала, что мужчина не совершал преступления.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль и поручил доложить о ходе следственных действий.

Ранее сообщалось, что в России арестовали квартиру рэпера Птахи за 35 млн рублей.

