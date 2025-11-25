На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России арестовали квартиру рэпера Птахи за 35 млн рублей

SHOT: в Москве арестована квартира рэпера Птахи за 35 млн рублей из-за долгов
вДудь/YouTube

У рэпера Птахи (настоящее имя — Давид Нуриев) арестовали трехкомнатную квартиру в Москве из-за долга почти в 400 тыс. рублей за услуги ЖКХ. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Речь идет о жилье артиста площадью 75 кв. м в Басманном переулке, рыночная стоимость квартиры на данный момент составляет около 35 млн рублей. Нуриев приобрел недвижимость в ипотеку в 2013 году, но не платил за коммунальные услуги с октября 2017 года. В результате рэпер накопил долг в размере в 372 тыс. рублей перед жилищно-коммунальными службами Красносельского района.

Жилищник несколько раз подавал в суд — и судебные приставы арестовали недвижимость. Пока рэпер не погасит долг, он не сможет продавать, дарить или сдавать квартиру.

Также SHOT выяснил, что с мая 2024 года Птаха игнорирует штрафы за нарушение ПДД. У него накопилось 179 неоплаченных штрафов на сумму 440 тыс. рублей за непристегнутый ремень и превышение скорости.

19 июля стало известно, что Нуриев записал совместный трек с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. Представитель российского внешнеполитического ведомства рассказала, что это предложение стало для нее неожиданностью.

Ранее стало известно, что Ярмольнику грозит удвоенный штраф или обязательные работы.

