Собчак о своем возрасте: «Пластические хирурги меня ждут»

Журналистка Ксения Собчак призналась, что расстроилась, узнав о своем возрасте. Об этом знаменитость рассказала на своем YouTube-канале.

Собчак поделилась, что на протяжении всего года жила с ощущением, что 5 ноября ей исполнится 43 года, а реальную цифру узнала лишь за день до праздника.

«Менеджер по SMM согласовывает со мной пост о 44-летии, шарики и все такое, и только тогда я понимаю, что мне исполняется не 43 года… Честно говоря, немного расстроилась. Но я не унываю: где-то там пластические хирурги меня ждут, но пока я еще продержусь пару лет», — отметила телеведущая.

Недавно Собчак заявила, что увезла сына Платона в Шанхай на его 9-летие. Журналистка заявила, что мальчик долго ждал эту поездку, поскольку с трех лет изучает китайский язык.

Собчак растит сына Платона от актера Максима Виторгана, с которым развелась весной 2019 года. Уже в сентябре того же года телеведущая вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Общих детей у супругов нет, однако телеведущая признавалась, что хотела бы вновь стать матерью.

Ранее Джигурда раскрыл гонорар за участие в шоу «Звезды под капельницей».