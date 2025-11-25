На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа стоимость урока танца у жениха Лерчек

Super: танцор Сквиччиарини берет 10 тысяч рублей за частные занятия
im__lu_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Стала известна стоимость урока танца у жениха беременной блогерши Лерчек (Валерия Чекалина) — аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини. Об этом пишет издание Super.

По данным источника издания, пара ведет совместное хозяйство уже больше года — в 2024 году их заметили вместе при выезде из поселка, где живет Лерчек. Сейчас, пишет Super, Сквиччиарини дает частные занятия по танцам по 10 тысяч рублей каждое. Цена для семейных пар выше.

Уточняется, что сама Чекалина работать под домашним арестом не может из-за запрета выходить в интернет и пользоваться мобильной связью. Ее счета при этом больше не заблокированы. Кроме того, блогерша до сих пор числится учредителем ООО «Би Фит» вместе с экс-супругом Артемом Чекалиным и фигурантом их дела Романом Вишняком. Однако у компании нашли задолженность в размере почти 100 млн рублей.

Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. По версии следствия, экс-супруг Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит» в размере более 251,6 млн рублей. Операции совершались через банк в Дубае.

В ноябре стало известно, что Чекалина ждет четвертого ребенка. На суд 24 ноября она приехала со Сквиччириани. Тогда же ей продлили арест на полгода.

Ранее сообщалось, что муж Лерчек продает «семейное гнездо» за 225 млн рублей.

