На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Иван Охлобыстин о съемках с Наталией Орейро: «Абсолютно суперская»

Актеры Охлобыстин и Асмус представили фильм «Письмо Деду Морозу» в Москве
true
true
true
close
Атмосфера кино

Актер Иван Охлобыстин и актриса Кристина Асмус представили фильм Киностудии Горького «Письмо Деду Морозу» на премьере в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве. Об этом «Газете.Ru» рассказали в кинопрокатной компании «Атмосфера кино».

Главный герой новогодней комедии Кирилла Кузина Петр Безуглов (Антон Филипенко) видит в жизни только работу и живет по правилам. Все меняется, когда его сын Ванечка (Костя Каримов) находит старые письма отца к Деду Морозу и отправляет их через волшебный почтовый ящик. Тогда детские фантазии начинают исполняться: текут реки газировки, оживают игрушки, а за плиту встает жена — звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро.

По словам Охлобыстина, ему понравились съемки с уругвайской актрисой и всей командой проекта.

«Наталия Орейро — абсолютно суперская, потрясающе светлая, дисциплинированная и очень живая. Было честью работать рядом с ней. Наш режиссер обладает редким даром: он умеет давать четкие, внятные задачи. Человек точно понимал, что хочет, и мы старались максимально честно реализовать его замысел», — рассказал он.

Недавно Никита Кологривый появился на премьере третьего сезона сериала «Метод» в экстравагантном наряде — маске, отсылающей к образу Ганнибала Лектера из культового фильма «Молчание ягнят», и в смирительной рубашке.

Ранее стала известна дата премьеры сериала «Склиф» с Кристиной Асмус.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами