Иван Охлобыстин о съемках с Наталией Орейро: «Абсолютно суперская»

Актер Иван Охлобыстин и актриса Кристина Асмус представили фильм Киностудии Горького «Письмо Деду Морозу» на премьере в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве. Об этом «Газете.Ru» рассказали в кинопрокатной компании «Атмосфера кино».

Главный герой новогодней комедии Кирилла Кузина Петр Безуглов (Антон Филипенко) видит в жизни только работу и живет по правилам. Все меняется, когда его сын Ванечка (Костя Каримов) находит старые письма отца к Деду Морозу и отправляет их через волшебный почтовый ящик. Тогда детские фантазии начинают исполняться: текут реки газировки, оживают игрушки, а за плиту встает жена — звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро.

По словам Охлобыстина, ему понравились съемки с уругвайской актрисой и всей командой проекта.

«Наталия Орейро — абсолютно суперская, потрясающе светлая, дисциплинированная и очень живая. Было честью работать рядом с ней. Наш режиссер обладает редким даром: он умеет давать четкие, внятные задачи. Человек точно понимал, что хочет, и мы старались максимально честно реализовать его замысел», — рассказал он.

