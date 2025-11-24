Кристина Асмус станет травматологом-карьеристкой в декабре

Многосерийная медицинская драма «Склиф» с Кристиной Асмус выйдет онлайн в декабре. Об этом сообщила «Газете.Ru» пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск.

Премьера сериала на Кинопоиске состоится 2 декабря. Также сериал выйдет в онлайн-кинотеатрах KION, PREMIER и Иви.

Главная героиня драмы — хирург-травматолог и карьеристка Евгения Покровская (Асмус). Чтобы получить привилегированную ставку в больнице, ей придется конкурировать со своим коллегой и романтическим Романом Поликарповым (Матвей Лыков). Женщине предстоит и преодолеть гендерные стереотипы, и доказать себе и всем, что она достойна делать самые серьезные операции.

В сериале также сыграли Иван Охлобыстин, Борис Хвошнянский, Семен Серзин, Софья Каштанова, Оксана Стрельцова, Александр Тютин, Анастасия Гайворонская, Эльдар Трамов, Анастасия Дворянская, Наталья Медведева и другие.

«Мы осваивали тонкости невероятно сложной профессии, которая под силу лишь настоящим героям, ежедневно спасающим человеческие жизни. Вжиться в роль помогала атмосфера на площадке: декорации в точности воспроизводили НИИ имени Склифосовского, создавая ощущение максимального погружения. Уверен, зрители это почувствуют», — делится Матвей Лыков.

Съемки сериала проходили в Москве на территории кинозавода «Москино» — здесь полностью воссоздали приемное отделение, палаты и операционные НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

2 декабря выйдут две первые серии, дальше проект будет выходить по одному эпизоду в неделю каждый вторник. Всего запланирован показ 16 серий. Проект создан кинокомпанией «Медиаслово» и телеканалом ТНТ.

Ранее звезда «Пингвинов моей мамы» раскрыл топ‑5 любимых книг.