Ирина Аллегрова сохранила права на товарный знак в России

Роспатент: Аллегрова продлила право на товарный знак в РФ до 2036 года

Певица Ирина Аллегрова продлила право на одноименный товарный знак в России до 2036 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Отмечается, что срок действия исключительного права на товарный знак «Ирина Аллегрова» истекает 2 марта 2026 года. Но певица подала заявление в ведомство, чтобы продлить владение товарным знаком.

В Роспатенте требования Аллегровой удовлетворили и продлили срок действия ее товарного знака до марта 2036 года.

21 ноября издание «Абзац» писало, что певица Аллегрова зарабатывает десятки миллионов за новогодние праздники.

По информации СМИ, стоимость ее выступления теперь составляет 25 млн рублей — и в декабре осталось всего пара свободных дат.

В обычные дни заказать выступление певицы можно за 15 млн, но с учетом выполнения ряда условий: Аллегрова выступает только на закрытых мероприятиях, требуя заранее предоставить ей список гостей. Запись ее выступления запрещена.

В гримерке звезда предпочитает фрукты, минеральную воду и свежевыжатые соки. Алкоголь она не употребляет, а после выступления она сразу же уезжает домой.

