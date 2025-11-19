Кологривого засняли в смирительной рубашке: «Ему идет»

Актер Никита Кологривый появился на премьере третьего сезона сериала «Метод» в экстравагантном наряде — маске, отсылающей к образу Ганнибала Лектера из культового фильма «Молчание ягнят», и в смирительной рубашке. Об этом сообщает Super.ru в Telegram-канале.

«Ему идет. Пусть всегда так ходит»; «Это точно Кологривый? Вообще не похож»; «Такой он необычный», — написали интернет-пользователи под постом.

Сам актер не дал развернутых комментариев о смысле своего наряда: он вышел на дорожку с завязанными сзади руками и закрытым маской ртом.

Премьера «Метод‑3» состоялась в столичном кинотеатре, а в онлайн-кинотеатре Кинопоиск проект выйдет уже 20 ноября.В новом сезоне у следователя Родиона Меглина (Константин Хабенский) в подчинении окажется целый отряд из маньяков, которые теперь сами вынуждены разыскивать своих коллег. В их числе — персонажи Кологривого, Льва Зулькарнаева, Эльдара Калимулина, Анны Банщиковой, Снежаны Самохиной, Игоря Черневича, Егора Кенжаметова и Дениса Бургазлиева.

Звезды «Слова пацана» Никита Кологривый и Лев Зулькарнаев исполнят роли социопата-нарцисса Зверя и одержимого зависимостями тусовщика Коду.

