Против продюсера «Ласкового мая» заочно возбудили уголовное дело

Следствие заочно возбудило дело о мошенничестве против продюсера Разина
Антон Круглов/РИА Новости

Против продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина заочно возбудили дело о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Асель Мухтарову-Казарновскую.

Адвокат, обращалась к следствию, представляя семью певца Юрия Шатунова, однако получила официальный ответ, что Разина заочно привлекли в качестве обвиняемого.

По ее словам, уголовное дело возбуждено по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова (автора песен «Ласкового мая») за исполнение песен.

Она отметила, что, по данным следствия, Разин долгое время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Ему предъявили обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере»), предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы.

Ранее Разин пообещал представить доказательство авторства хитов «Ласкового мая».

