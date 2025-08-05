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Разин пообещал представить доказательство авторства хитов «Ласкового мая»

Продюсер Разин заявил, что представит решение суда по хитам «Ласкового мая»
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Продюсер Андрей Разин заявил РИА Новости, что предоставит решение суда 2006 года, согласно которому он является автором 27 хитов группы «Ласковый май».

По словам Разина, в суде 2006 года он встретился с Сергеем Кузнецовым. Именно там, как утверждает продюсер, было решено его авторства хитов «Ласкового мая». По его словам, Кузнецов признал это на судебном заседании.

«На основании этого решения и американские, и турецкие власти зарегистрировали меня как автора этих песен «Ласкового мая», включая хиты «Белые розы» и «Седая ночь», — отметил артист.

2 августа ТАСС сообщил, что в Оренбурге областной суд оставил в силе решение Промышленного районного суда, отказавшего продюсеру Андрею Разину в правах на песни группы «Ласковый май».

Решение суда предыдущей инстанции оставили без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Разин обратился с заявлением о нарушении его авторских прав в ноябре 2024 года. Он заявил, что в реестре РАО зарегистрированы две песни под названием «Розовый вечер», в которых использована его музыка и название произведения.

Ранее сообщалось, что концерт Олега Майами оказался под угрозой срыва на фоне скандала.

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