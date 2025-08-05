Разин пообещал представить доказательство авторства хитов «Ласкового мая»

Продюсер Андрей Разин заявил РИА Новости, что предоставит решение суда 2006 года, согласно которому он является автором 27 хитов группы «Ласковый май».

По словам Разина, в суде 2006 года он встретился с Сергеем Кузнецовым. Именно там, как утверждает продюсер, было решено его авторства хитов «Ласкового мая». По его словам, Кузнецов признал это на судебном заседании.

«На основании этого решения и американские, и турецкие власти зарегистрировали меня как автора этих песен «Ласкового мая», включая хиты «Белые розы» и «Седая ночь», — отметил артист.

2 августа ТАСС сообщил, что в Оренбурге областной суд оставил в силе решение Промышленного районного суда, отказавшего продюсеру Андрею Разину в правах на песни группы «Ласковый май».

Решение суда предыдущей инстанции оставили без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Разин обратился с заявлением о нарушении его авторских прав в ноябре 2024 года. Он заявил, что в реестре РАО зарегистрированы две песни под названием «Розовый вечер», в которых использована его музыка и название произведения.

Ранее сообщалось, что концерт Олега Майами оказался под угрозой срыва на фоне скандала.