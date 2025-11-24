На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Хит Shaman «Я русский» заменит звонок в лицее Нижневартовска

В лицее Нижневартовска вместо звонка будет звучать песня Shaman «Я русский»
kcna.kp

В нижневартовском лицее №1 на переменах вместо стандартных звонков начали звучать музыкальные композиции. О нововведении сообщает Ura.ru.

По словам директора учебного заведения Эдмонда Игошина, на прошлой неделе вместо звонков о начале и окончании уроков сигнализировали две песни: группы Любэ «От Волги до Енисея» и Олега Газманова «Сделан в СССР». На текущей неделе учащимся лицея предложили на выбор три известных композиции: «Я русский» Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов), «Матушка Россия» в исполнении Надежды Кадышевой и «Россия — чемпионка» из фильма «Большие гонки». Более 60% голосов учеников набрал хит Ярослава Дронова, говорится в материале.

По словам директора департамента образования Оксаны Серебренниковой, нововведение действует только в одном учебном заведении города в рамках федерального проекта «Мелодии вместо звонков». Она пояснила, что в других школах для этого нет технической возможности.

Проект «Мелодии вместо звонков» действует в российских школах с ноября 2024 года. С этого времени вместо обычных звонков учащиеся слышат фрагменты популярных мелодий и классических произведений.

В ноябре этого года, в честь Дня народного единства, школьные звонки заменили патриотическими песнями. В Минпросвещения РФ ожидают, что такие музыкальные перемены помогут школьникам обсудить вопросы общности и патриотизма, поспособствуют укреплению доверия в классах и созданию дружелюбной атмосферы.

Ранее в екатеринбургской школе, куда приезжала Мизулина, установили патриотичный звонок.

