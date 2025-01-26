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В екатеринбургской школе, куда приезжала Мизулина, установили патриотичный звонок

В екатеринбургской школе выбрали песню «Матушка-земля» вместо звонка
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Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

Ученики школы №1 на ВИЗе в Екатеринбурге выбрали песню Татьяны Куртуковой «Матушка-земля» вместо обычных школьных звонков. Об этом пишет портал 66.ru.

Дети в Telegram-канале голосовали за две мелодии, которые будут играть перед началом уроков и в конце. Список составляли старшеклассники. Второе место заняла песня Zivert «Wake Up!». За «Матушку» проголосовали 32% участников, а за трек Zivert — 27%.

В голосовании приняли участие 1424 человека. Всего на выбор было предложено 10 треков. Среди других претендентов были: Lindsey Stirling — Carol Of The Bells, «Крылатые качели» (из к/ф «Приключения Электроника»), Goodboys — Bongo Cha Cha Cha, Леонид Агутин — Хоп хэй лала лэй, Хабиб — Чебурашка, песня из мультсериала «Фиксики» — Часики, «Мы можем все» (из к/ф «Классный выпускной») и «Команда мечты» (с форума «Россия — страна возможностей»).

В октябре 2024 года директора этой же школы признали лучшим в стране, а в феврале там выступала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

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