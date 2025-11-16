Газманов прокомментировал слухи о проблемах с позвоночником: «Бред»

Певец Олег Газманов в беседе с NEWS.ru уверил, что у него нет серьезных проблем со здоровьем.

На вопрос о проблемах с позвоночником Газманов отметил, что чувствует себя нормально. Он назвал сообщения об ухудшении здоровья «каким-то бредом».

«У меня уже лет 30 с позвоночником то, что я занимался спортивной гимнастикой. Каждый из прыжков с перекладиной – это компрессионный удар по позвоночнику. Я с этим справился. Заходите на мой сайт, там есть специальные «уроки здоровья». Там есть специальные упражнения для позвоночника», — поделился певец.

Газманов отметил, что продолжает делать упражнения, чтобы поддерживать себя в форме.

«Я делаю все, что не может делать 74-летний мужчина, но я это делаю», — заключил музыкант.

В октябре Telegram-канал Mash утверждал, что фирменные сальто и другие трюки на сцене подкосили здоровье Олега Газманова. По данным канала, 74-летний певец обратился к медикам из-за болей в пояснице и ноге. Врачи якобы выявили у него коксартроз — разрушение хрящевой ткани тазобедренного сустава. В запущенной форме эта болезнь может привести к полной утрате подвижности.

