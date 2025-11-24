Авербух отреагировал на завершение карьеры Туктамышевой: «Гордимся ее спортивным миром»

Фигурист Авербух заявил, что Туктамышева несколько лет не выступает

Советский и российский фигурист, хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что не удивлен официальным завершением профессиональной спортивной карьеры Елизаветы Туктамышевой, так как она несколько лет не выступает.

«Хочу сказать, что у Лизы замечательная спортивная карьера, которой она всю свою жизнь будет гордиться, как и мы гордимся ее замечательным спортивным миром. <...> То, что она завершает карьеру, возможно это только официальное заявление. Лиза уже несколько лет не выступает, поэтому, конечно, это не является сенсацией, это вполне логично», — рассказал Авербух.

Фигурист уверен, что Елизавета Туктамышева справится с любой деятельностью блестяще.

«Пожелаю Лизе возможных воплощений в различных амплуа – будь то тренерство, ледовые работы, работы на телевидении… Она очень талантливая, очень тактичная, очень интеллигентный человек», — поделился Авербух.

Российская фигуристка, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева официально объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры. Об этом она сообщила в интервью для YouTube-канала Вити Кравченко.

«Думаю, для каждого спортсмена, для каждого фигуриста, фигурное катание — это маленькая жизнь. Я могу с благодарностью сейчас сказать, что у меня сложилась яркая карьера, я ни о чем не жалею. Объявляю о завершении своей спортивной карьеры я без сожалений», — заявила Туктамышева.

В сезоне-2022/23 фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми. 24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовой призеркой чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), однако из-за ее дисквалификации Туктамышева поднялась на вторую ступень пьедестала.

После этого Елизавета взяла паузу в карьере. Официально она не объявляла об уходе, но в официальных соревнованиях больше не участвовала.

