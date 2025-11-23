Умер старейший музыкант «Геликон-оперы»

Скончался скрипач оркестра «Геликон-оперы» Николай Жеренков — старейший сотрудник театра. Об этом сообщается в Telegram-канале учреждения культуры.

Жеренков умер 22 ноября в возрасте 72 лет.

«Его имя неотделимо от истории «Геликона»: Николай Гавриилович стоял у истоков нашей труппы и многие годы работал в группе первых скрипок. Он был хранителем традиций нашего оркестра, образцом профессионализма и чутким наставником для многих поколений музыкантов», — говорят о покойном коллеги.

В театре также назвали трудолюбие, преданность театру и искреннюю любовь к музыке примером для всех артистов.

