Умер старейший музыкант «Геликон-оперы»

Скончался скрипач «Геликон-оперы» Николай Жеренков
Театр «Геликон-опера»

Скончался скрипач оркестра «Геликон-оперы» Николай Жеренков — старейший сотрудник театра. Об этом сообщается в Telegram-канале учреждения культуры.

Жеренков умер 22 ноября в возрасте 72 лет.

«Его имя неотделимо от истории «Геликона»: Николай Гавриилович стоял у истоков нашей труппы и многие годы работал в группе первых скрипок. Он был хранителем традиций нашего оркестра, образцом профессионализма и чутким наставником для многих поколений музыкантов», — говорят о покойном коллеги.

В театре также назвали трудолюбие, преданность театру и искреннюю любовь к музыке примером для всех артистов.

Накануне в Израиле на 87-м году жизни умер художник Михаил Гробман. О кончине Гробмана написал в соцсетях актер Евгений Никитин, отметив, что художник был первым человеком в Израиле, которому он читал свои стихи.

Ранее умер артист «Севастопольского вальса» Виталий Мишле.

