Меладзе заработал более миллиона рублей на вкладах в России с начала СВО

@meladzemusic / Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com" class="item-image" loading="lazy">
@meladzemusic / Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Продюсер и композитор Константин Меладзе получает пассивный доход с вкладов в российских банках. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, Меладзе ежегодно зарабатывает около полумиллиона рублей с вкладов в банках России. С начала СВО композитор поднял около 1,5 миллиона рублей с процентов по вкладам.

Как отмечает SHOT, продюсерский центр знаменитости также увеличил доход. Чистая прибыль ООО «Меладзе мьюзик» превысила 85 млн рублей за 2024 год.

«Меладзе Мьюзик» принадлежат товарные знаки «Дакота», «Инь-Янь», «БИС», «МБЭНД» и звукозаписывающая студия. Под этим лейблом выходят песни Константина и Валерия Меладзе, Веры Брежневой, а также артистки под ником SOFA.

Константин Меладзе уехал из России после начала СВО вместе с на тот момент своей супругой Верой Брежневой. В феврале 2023 года пара выставила на продажу свой особняк в Подмосковье, после чего появились слухи об их разводе. В октябре Брежнева подтвердила, что развелась с Меладзе.

Ранее Джанабаева отказалась от работы с Бузовой.

