Джанабаева отказалась от работы с Бузовой: «Исключено!»

Певица Альбина Джанабаева заявила, что никогда не станет работать с Бузовой
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса и певица Альбина Джанабаева заявила, что никогда не будет работать с Ольгой Бузовой. Об этом знаменитость рассказала в интервью музыкальному сервису Звук в подкасте «Ниче святого».

Отказ от совместной работы певица объяснила тем, что артистки находятся в разных творческих плоскостях.

«С Ольгой исключено. У нее своя история, у меня — своя, и я не вижу в этом никакого резонанса», — подчеркнула она.

В то же время Джанабаева выразила желание поработать с певицей Мари Краймбрери, высоко оценив ее талант как автора.

«Это очень классная артистка, которая пишет замечательные лиричные песни», — отметила супруга Валерия Меладзе.

Альбина Джанабаева — известная российская певица, актриса и телеведущая. Она стала известна благодаря восьмилетнему участию в составе популярной группы «ВИА Гра». В 2013 году знаменитость представила свою первую сольную песню «Капли».

У исполнительницы трое детей от Меладзе: 21-летний Константин, названный в честь брата артиста, 11-летний Лука и 4-летняя Агата. Супруги рассказывали в интервью, что растят дочь без помощи нянь, чтобы не пропустить важные моменты в жизни девочки, как это было с сыновьями.

