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Доходы Константина Меладзе в России выросли в 5 раз

SHOT: российская компания Константина Меладзе в 5 раз увеличила доходы
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Продюсер и композитор Константин Меладзе заработал на российском бизнесе в 5 раз больше за 2024 год, чем за 2023-й. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Компания Меладзе ООО «Меладзе Мьюзик» получила 85,3 миллиона рублей за 2024 год чистой прибылью, что в пять раз больше, чем за 2023-й. В том году артист заработал 16,7 миллиона рублей.

«Меладзе Мьюзик» принадлежат товарные знаки «Дакота», «Инь-Янь», «БИС», «МБЭНД» и звукозаписывающая студия. Под этим лейблом выходят песни Константина и Валерия Меладзе, Веры Брежневой, а также артистки под ником SOFA.

Константин Меладзе уехал из России после начала СВО вместе с на тот момент своей супругой Верой Брежневой. В феврале 2023 года пара выставила на продажу свой особняк в Подмосковье, после чего появились слухи об их разводе. В октябре Брежнева подтвердила, что развелась с Меладзе.

В августе 2023 года появилась информация, что Меладзе потерял вид на жительство в России. У композитора ликвидировали ИП по причине окончания срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в России.

Ранее у Меладзе нашли автопарк стоимостью в десятки миллионов рублей.

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