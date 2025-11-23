Юрист оценил вероятность ареста бывшего ведущего Первого канала

Адвокат Вадим Багатурия оценил вероятность заочного ареста экс-ведущего программы «Модный приговор» и историка моды Александра Васильева. Юриста цитирует NEWS.ru.

По словам Багатурия, заочный арест грозит юридическому лицу, если ущерб по неуплате компанией налогов превышает 18,75 млн рублей.

«За неуплату налогов на такую сумму уголовная ответственность не наступает. Чтобы возникла уголовная ответственность, нужно не уплатить налоги в крупном размере, а таковым признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд 18 750 000 рублей», — объяснил он.

Сейчас Александр Васильев проживает во Франции. У телеведущего есть французское и литовское гражданство.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что Васильева могут заочно арестовать из-за налоговых долгов его компании. Его компания «ЛАВ» накопила налоговую задолженность в размере 325 тыс. рублей, не оплачивая счета с мая.

Ранее Александра Васильева задержали на границе США.