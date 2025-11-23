Григорий Лепс объяснил желание подарить дом бывшей жене

Народный артист России Григорий Лепс объяснил свое желание подарить дом бывшей жене. Его цитирует kp.ru.

По словам Лепса, дом «не сильно большой» — около 500 кв. м площадью. Свой поступок он считает мужским, поскольку именно о таком подарке ранее договаривался с бывшей женой.

«Настоящего мужчину определяют только две вещи — его поступки и то, как он держит слово. Ни корона, ни сила меча не сделают нас великими, только чистая душа и разумное сердце», — считает он.

Лепс добавил, что если мужчина не может держать слово, то он «просто не мужчина».

Григорий Лепс провел в браке с танцовщицей Анной Шаплыковой 20 лет, в отношениях родилось трое детей. После развода артист оставил семье почти все имущество, включая загородный дом и квартиру в Москве.

Лепс впервые появился на публике с новой молодой возлюбленной Авророй Кибой на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. В сентябре того же года артист объявил ее женой. Сейчас Кибе 19 лет, Лепсу — 63 года. Недавно девушка намекнула на беременность и свадьбу.

