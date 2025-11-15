Стаса Михайлова рассмешили вопросом о старости: «Поживем еще»

Певец Михайлов заявил, что еще не думает о старости

Певца Стаса Михайлова рассмешили вопросом о том, как бы он хотел провести старость. Посетившего одно из московских светских мероприятий артиста цитирует NEWS.ru.

«Давай поживем еще. Подожди, ну что ты [про] старость», — сказал он.

В вопросах судьбы и продолжительности жизни он предложил положиться на Бога.

Кроме того, Михайлов назвал Алтай и Камчатку своими любимыми регионами в России. Он уточнил, что хотел бы посетить скалу с изображением Богородицы на Алтае.

Накануне Михайлов решил рассказать фанатам о своей жизни в фильме-автобиографии, в котором и сам исполнит одну из ролей. Речь идет о художественной картине с элементами художественного вымысла, но основанная на правдивой жизни артиста. Роль самого певца исполнит другой актер – Михайлов признался, что ему больше нравится роль автора повествования за кадром.

