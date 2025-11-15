На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стаса Михайлова рассмешили вопросом о старости: «Поживем еще»

Певец Михайлов заявил, что еще не думает о старости
true
true
true
close
Телеканал «Россия»

Певца Стаса Михайлова рассмешили вопросом о том, как бы он хотел провести старость. Посетившего одно из московских светских мероприятий артиста цитирует NEWS.ru.

«Давай поживем еще. Подожди, ну что ты [про] старость», — сказал он.

В вопросах судьбы и продолжительности жизни он предложил положиться на Бога.

Кроме того, Михайлов назвал Алтай и Камчатку своими любимыми регионами в России. Он уточнил, что хотел бы посетить скалу с изображением Богородицы на Алтае.

Накануне Михайлов решил рассказать фанатам о своей жизни в фильме-автобиографии, в котором и сам исполнит одну из ролей. Речь идет о художественной картине с элементами художественного вымысла, но основанная на правдивой жизни артиста. Роль самого певца исполнит другой актер – Михайлов признался, что ему больше нравится роль автора повествования за кадром.

Ранее Стас Михайлов вспомнил, когда ощутил себя звездой и разочаровался.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами