Актер «Севастопольского вальса» прекратил выходить на сцену после удара

Знакомые Мишле: несколько лет назад актер перенес удар
Московский театр оперетты

Народный артист России Виталий Мишле прекратил выходить на сцену после перенесенного удара. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на источник в окружении актера.

Мишле, по словам знакомого, перенес удар — инфаркт или инсульт — несколько лет назад.

«После этого он уже не выходил на сцену. Последствия удара сказались на его состоянии», — уточнил источник.

Прощание с актером пройдет 25 или 26 ноября, добавил знакомый.

Виталия Мишле не стало 21 ноября. Артист служил в Московском театре оперетты с 1967 года и воплощал на сцене образы комедийных и драматических персонажей. Кроме того, Мишле снялся в нескольких фильмах-спектаклях: «Севастопольский вальс», «Девичий переполох», «Прекрасная Галатея» и других, был ведущим телепрограммы «Любителям оперетты».

Ранее в Италии не стало певицы Орнеллы Ванони.

