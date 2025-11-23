Актер «Севастопольского вальса» прекратил выходить на сцену после удара

Народный артист России Виталий Мишле прекратил выходить на сцену после перенесенного удара. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на источник в окружении актера.
Мишле, по словам знакомого, перенес удар — инфаркт или инсульт — несколько лет назад.
«После этого он уже не выходил на сцену. Последствия удара сказались на его состоянии», — уточнил источник.
Прощание с актером пройдет 25 или 26 ноября, добавил знакомый.
Виталия Мишле не стало 21 ноября. Артист служил в Московском театре оперетты с 1967 года и воплощал на сцене образы комедийных и драматических персонажей. Кроме того, Мишле снялся в нескольких фильмах-спектаклях: «Севастопольский вальс», «Девичий переполох», «Прекрасная Галатея» и других, был ведущим телепрограммы «Любителям оперетты».
Ранее в Италии не стало певицы Орнеллы Ванони.