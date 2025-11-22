На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Италии умерла певица Орнелла Ванони

Corriere della Sera: скончалась легенда итальянской эстрады Орнелла Ванони
Nick Zonna/Global Look Press

Итальянская певица Орнелла Ванони скончалась в возрасте 91 года. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

По данным издания, артистке 21 ноября стало плохо в ее доме в Милане.

Мэр города Джузеппе Сала сообщил, что предложил семье певицы организовать прощание либо в Палаццо Марино, либо в театре «Пикколо». Он добавил, что обсуждавшаяся при жизни идея назвать клумбу в честь Ванони могла бы быть реализована, хотя сама артистка относилась к ней с долей иронии. В 2024 году Ванони обращалась к Сале с просьбой назвать в ее честь небольшую клумбу в центре — чтобы она могла ухаживать за ней.

Как добавили в Corriere della Sera, воспоминания о Ванони уже звучали на прошедшем в Милане мероприятии «Vedo, ascolto, parlo», посвященном борьбе с насилием над женщинами. Перед его началом участникам показали фотографию певицы в красном платье с сигаретой в руке — организаторы назвали это данью уважения свободной и независимой артистке, ушедшей из жизни.

Также поэтесса Алда Мерини посвятила Ванони стихотворение, подчеркивающее их многолетнюю дружбу. В одном из строк Мерини описывала «беспокойную душу» певицы, называя гения «испуганным животным, которое переходит из дома в дом», но настоящим домом для Ванони всегда оставался Милан.

Ванони выросла в обеспеченной семье, получила образование за границей и окончила Академию драматического искусства в Милане. Она рано вышла на музыкальную сцену, сотрудничала с Фабрицио Де Андре, Лучо Даллой и известными джазовыми исполнителями. За свою карьеру певица восемь раз участвовала в фестивале Сан-Ремо, последний раз — в 2018 году, а в 2020, 2021 и 2022 годах выходила на сцену «Аристона» как приглашенная звезда.

Ранее одновременно умерли одни из самых известных близнецов шоу-бизнеса.

