Умер артист «Севастопольского вальса» Виталий Мишле

Актер Виталий Мишле скончался на 85-м году жизни
Московский театр оперетты

Народный артист России Виталий Мишле скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Московского государственного академического театра оперетты Владимира Тартаковского.

По словам Тартаковского, смерть наступила 21 ноября, актер умер из-за возрастных болезней.

Директор добавил, что дата похорон артиста телеспектаклей «Девичий переполох» и «Севастопольский вальс» пока неизвестна.

Виталий Мишле родился 28 августа 1941 года в Саратове. Он окончил Музыкальное училище имени Гнесиных, после чего выступал в Московском театре оперетты. Среди последних работ артиста оперетты — роль Луи Филиппа в спектакле «Баядера», Аполлона в спектакле «Орфей в аду», Пенижека в «Графине Марица» и другие.

Накануне умер личный модельер принцессы Дианы Пол Костелло.

Ранее в Италии умерла певица Орнелла Ванони.

