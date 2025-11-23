Умер артист «Севастопольского вальса» Виталий Мишле

Народный артист России Виталий Мишле скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Московского государственного академического театра оперетты Владимира Тартаковского.

По словам Тартаковского, смерть наступила 21 ноября, актер умер из-за возрастных болезней.

Директор добавил, что дата похорон артиста телеспектаклей «Девичий переполох» и «Севастопольский вальс» пока неизвестна.

Виталий Мишле родился 28 августа 1941 года в Саратове. Он окончил Музыкальное училище имени Гнесиных, после чего выступал в Московском театре оперетты. Среди последних работ артиста оперетты — роль Луи Филиппа в спектакле «Баядера», Аполлона в спектакле «Орфей в аду», Пенижека в «Графине Марица» и другие.

