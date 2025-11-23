На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«На коленях стояла»: бывшая жена комика Дмитрия Позова назвала инициатора развода

Экс-супруга Позова Екатерина заявила, что комик был инициатором развода
true
true
true
close
kate_pozova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая жена комика Дмитрия Позова Екатерина впервые назвала инициатора развода. Об этом она высказалась на YouTube-шоу «Чужие письма»,

По словам Екатерины, она и сейчас любит экс-супруга, однако именно он настоял на расставании.

«До того момента, когда я его отпустила, прошло еще много всего. Когда я на коленях стояла и умоляла его», — вспоминает женщина.

Однако, утверждает женщина, Дмитрий заявил, что не хочет жить с ней, и нецензурно «послал» ее. После этого она уехала к подруге, а по возвращении домой не обнаружила в квартире вещей мужа.

Дмитрий и Екатерина Позовы состояли в браке 13 лет. В 2025 году стало известно о расставании пары, а месяцем ранее — комик попал в психлечебницу. Позова выписали из клиники в конце мая.Он говорил подписчикам, что ему еще предстоит долгое лечение, которое включает в себя медикаменты и терапию. Комик публично благодарил экс-жену за поддержку и просил поклонников перестать «в чем-либо винить ее».

Позже комик уточнил, что никогда не страдал от алкоголизма, а обратился за помощью в реабилитационный центр для того, чтобы вылечиться от депрессии.

Ранее Shaman ответил на вопрос о смене фамилии после свадьбы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами