«На коленях стояла»: бывшая жена комика Дмитрия Позова назвала инициатора развода

Бывшая жена комика Дмитрия Позова Екатерина впервые назвала инициатора развода. Об этом она высказалась на YouTube-шоу «Чужие письма»,

По словам Екатерины, она и сейчас любит экс-супруга, однако именно он настоял на расставании.

«До того момента, когда я его отпустила, прошло еще много всего. Когда я на коленях стояла и умоляла его», — вспоминает женщина.

Однако, утверждает женщина, Дмитрий заявил, что не хочет жить с ней, и нецензурно «послал» ее. После этого она уехала к подруге, а по возвращении домой не обнаружила в квартире вещей мужа.

Дмитрий и Екатерина Позовы состояли в браке 13 лет. В 2025 году стало известно о расставании пары, а месяцем ранее — комик попал в психлечебницу. Позова выписали из клиники в конце мая.Он говорил подписчикам, что ему еще предстоит долгое лечение, которое включает в себя медикаменты и терапию. Комик публично благодарил экс-жену за поддержку и просил поклонников перестать «в чем-либо винить ее».

Позже комик уточнил, что никогда не страдал от алкоголизма, а обратился за помощью в реабилитационный центр для того, чтобы вылечиться от депрессии.

