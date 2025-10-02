На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дмитрий Позов об алкоголизме: «Оставьте меня в покое!»

Комик Дмитрий Позов: я лечился в психбольнице от депрессии, а не алкоголизма
true
true
true
close
pozov/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Комик Дмитрий Позов заявил на шоу «Есть вопросики», что никогда не страдал от алкоголизма, а обратился за помощью в реабилитационный центр для того, чтобы вылечиться от депрессии.

«У меня никогда не было проблем с алкоголем в привычном понимании этого слова. У меня не было болезни. Я просто стал чаще выпивать. Были периоды, когда я выпивал один раз в два месяца, а бывало, когда я, как среднестатистический человек, — раз в неделю», — поделился юморист.

По словам Позова, он действительно стал чаще употреблять алкоголь на фоне личного кризиса, связанного с разводом и потерей отца. Однако главной причиной обращения к специалистам стала депрессивное состояние, а не проблемы с алкоголем.

«Оставьте меня в покое! У меня не было такой проблемы!» — подытожил он.

Дмитрий и Екатерина Позовы состояли в браке 13 лет. В 2025 году стало известно о расставании пары, а месяцем ранее — комик попал в психлечебницу. Позова выписали из клиники в конце мая.Он говорил подписчикам, что ему еще предстоит долгое лечение, которое включает в себя медикаменты и терапию. Комик публично благодарил экс-жену за поддержку и просил поклонников перестать «в чем-либо винить ее».

