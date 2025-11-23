На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский певец сделал предложение мужчине — военному ВСУ

Певец Melovin обручился с военным парамедиком ВСУ
Pedro Nunes/Reuters

Украинский певец Melovin (настоящее имя Константин Бочаров) сделал предложение мужчине — военному Вооруженных сил Украины. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Бочаров, представлявший Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018», обручился с парамедиком Петром Злотя. На фотографиях в соцсети Бочарова Злотя одет в форму ВСУ, за что подписчики артиста критикуют военного в комментариях, считая, что он позорит украинскую армию.

О принадлежности к ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) Melovin заявил в 2021 году.

На «Евровидении» Melovin выступал с песней «Under the Ladder». Во время одной из пресс-конференций он решил проигнорировать российских журналистов. Певец дружелюбно вел себя с представителями СМИ из других стран, однако демонстративно не стал отвечать на вопросы представителей российской прессы.

В 2022 году активисты попытались сорвать его концерт в Киеве.

Ранее книгу Стивена Кинга перестали продавать в России из-за пропаганды ЛГБТ.

