Украинец не заметил россиян на «Евровидении»

Украинский участник международного конкурса песни «Евровидение-2018», выступающий под псевдонимом Melovin после забавной истории с забытой мовой, вновь дал информационный повод еще до начала полуфиналов.

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Melovin (настоящее имя — Константин Бочаров) демонстративно проигнорировал на пресс-конференции российских журналистов.

Он держался дружелюбно с представителями СМИ всех других стран, однако с прессой из России он общаться отказался.

Melovin рассказал о том, как проводит время перед началом конкурса, отметив, что не успел завести с кем-либо из участников дружбу. Певец также ответил на несколько острых вопросов. Так, он выразил свое отношение к бывшим участницам «Евровидения» от Украины Светлане Лободе и Ани Лорак, которые гастролируют в России. Бочаров заявил, что сам бы так не делал.

«Я большой фанат своей страны. Я из Украины и очень этим горжусь. Это такая тема, где можно найти много лазеек, смотреть на нее под разными углами.

Но, я не знаю, что в голове у этих артистов, как они рассуждают и какой вывод делают из слова «музыка». Я бы не делал бы так, как делали они. Я фанат своей страны, у меня есть своя четкая позиция. Я люблю Украину», — сказал певец на пресс-конференции.

Несколькими днями ранее Бочаров оказался в непростой ситуации на первой пресс-конференции, когда забыл государственный язык Украины.

Melovin в начале общения старался отвечать на вопросы только на государственном языке своей родины. Однако после одного из вопросов ведущего музыкант забыл слово «письма». В растерянности он обратился к переводчице, которая начала перебирать все варианты и синонимы на английском языке.

После того, как Melovin справился с трудностью, он продолжил периодически вставлять в свою речь слова на русском, очевидно, не помня их украинские аналоги.

Бочаров родился в Одессе в 1997 году, где окончил театральную школу, после чего увлекся музыкой. Сейчас его дискография насчитывает 11 песен, часть которых на русском, часть — на английском языке. В некоторых из них встречаются куплеты на украинском.

Melovin начал быстро набирать популярность в 2015 году после победы в шестом сезоне глобального проекта X Factor, премьера украинской версии которого состоялась в 2010-м.

На «Евровидение» Melovin отобрался со второго раза. Годом ранее Константин завоевал место в финале отбора, где стал самым популярным исполнителем у зрителей, набрав рекордные 60 тыс. голосов. Однако жюри придерживалось другого мнения, и при окончательном подсчете голосов исполнитель занял лишь третье место, хотя к тому моменту песни Бочарова уже поднимались на первые позиции украинских чартов.

Со второй попытки певцу удалось уверенно выиграть национальный отбор с результатом в 11 баллов (пять от жюри плюс шесть от зрителей).

Melovin — не единственный украинец, который в этом году примет участие в «Евровидении» в Лиссабоне. Соотечественник Бочарова, выступающий под псевдонимом Alexeev, представит на конкурсе Белоруссию. Некоторые жители страны негативно отнеслись к этому факту, однако на защиту исполнителя встал глава государства Александр Лукашенко, обратив внимание на тот факт, что Alexeev честно победил в отборе.

Melovin выступит на конкурсе с песней «Under the Ladder» во втором полуфинале. Украинский певец выйдет на сцену под последним 18-м порядковым номером.

В том же полуфинале, который состоится в четверг, 10 мая, примет участие и представительница России Юлия Самойлова с композицией «I Won't break». Юлия представит свой номер шестой.

В прошлом году Самойлова не смогла принять участия в конкурсе «Евровидение», проходившего на Украине, из-за запрета на въезд на территорию государства — Служба безопасности страны посчитала, что ее визит в Крым летом 2015 года является нарушением украинских законов. Проблем с португальскими властями певица никогда не испытывала, и теперь сможет побороться за победу на международном конкурсе.